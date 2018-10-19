В Ужгороді товарний потяг зійшов з рейок: вагон похилився біля будинку

"Подія сталася о 9:40. На вулиці Прикордонна зійшли з рейок два вантажних вагони. На теперішній час один із вагонів вже відтягнутий, а інший досі залишається нахиленим до будинку", – проінформував Горват.

Він додав, що постраждалих внаслідок інциденту немає. На місце події викликали правоохоронців та фахівців Держслужби з надзвичайних ситуацій. За словами Горвата, останній раз ремонт колії там проводився близько 20 років тому.

У відділі комунікації управління обласної поліції повідомили, що слідчо-оперативна група провела огляд потяга. Так, з рейок зійшли другий та третій вагони. З'ясувалося, що поїзд повертався у вагонне депо.

"Є підстави вважати, що сходження вагонів відбулося через погане дорожнє покриття. Поліція за даним фактом відкриє кримінальне провадження за ч. 1 ст. 276 ККУ, тобто порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту. Таке правопорушення карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років", – зазначили у ГУНП.

Нагадаємо, у Львівській області зійшов з рейок тепловоз вантажного поїзду у складі 18 вагонів, які перевозили щебінь.