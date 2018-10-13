Вантажний поїзд зійшов із рейок на Львівщині: на залізниці можливі затримки руху
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. У Львівській області зійшов з рейок тепловоз вантажного поїзду у складі 18 вагонів, які перевозили щебінь. Постраждалих немає, але у русі пасажирських поїздів можливі затримки, передає УНН.
"о 03:48 год., біля залізничної станції “Старе Село”, на відрізку залізничної колії “Львів-Ходорів” (одноколійна залізнична колія), стався схід тепловоза поїзду №8352 у складі 18 вагонів однією секцією всіма колісними парами та одного вагона з вантажем (щебінь) одним візком", - йдеться у повідомленні Львівської ОДА.
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Під час події постраждалих немає.
"Рух пасажирських поїздів здійснюватиметься через станцію “Стрий”, можливі затримки. Причина та обставини події з’ясовуються", - йдеться у повідомленні.