Грузовой поезд сошел с рельсов во Львовской области: на железной дороге возможные задержки движения

"В 3:48 ч., возле железнодорожной станции "Старое Село", на отрезке железнодорожного пути "Львов-Ходоров" (однопутная железная дорога), произошел сход тепловоза поезда №8352 в составе 18 вагонов одной секцией всеми колесными парами и одного вагона с грузом (щебень) одной тележкой", - говорится в сообщении Львовской ОГА.

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Во время происшествия пострадавших нет.

"Движение пассажирских поездов будет осуществляться через станцию "Стрый", возможны задержки. Причина и обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.