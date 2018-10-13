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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 124980 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 164787 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151785 просмотра

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Грузовой поезд сошел с рельсов во Львовской области: на железной дороге возможные задержки движения

Грузовой поезд сошел с рельсов во Львовской области: на железной дороге возможные задержки движения

Киев  •  УНН

 • 16618 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Во Львовской области сошел с рельсов тепловоз грузового поезда в составе 18 вагонов, перевозивших щебень. Пострадавших нет, но в движении пассажирских поездов возможны задержки, передает УНН.

"В 3:48 ч., возле железнодорожной станции "Старое Село", на отрезке железнодорожного пути "Львов-Ходоров" (однопутная железная дорога), произошел сход тепловоза поезда №8352 в составе 18 вагонов одной секцией всеми колесными парами и одного вагона с грузом (щебень) одной тележкой", - говорится в сообщении Львовской ОГА.

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Во время происшествия пострадавших нет.

"Движение пассажирских поездов будет осуществляться через станцию "Стрый", возможны задержки. Причина и обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

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