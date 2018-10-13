Грузовой поезд сошел с рельсов во Львовской области: на железной дороге возможные задержки движения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Во Львовской области сошел с рельсов тепловоз грузового поезда в составе 18 вагонов, перевозивших щебень. Пострадавших нет, но в движении пассажирских поездов возможны задержки, передает УНН.
"В 3:48 ч., возле железнодорожной станции "Старое Село", на отрезке железнодорожного пути "Львов-Ходоров" (однопутная железная дорога), произошел сход тепловоза поезда №8352 в составе 18 вагонов одной секцией всеми колесными парами и одного вагона с грузом (щебень) одной тележкой", - говорится в сообщении Львовской ОГА.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Монголии сошел с рельсов поезд, среди пострадавших дети
Во время происшествия пострадавших нет.
"Движение пассажирских поездов будет осуществляться через станцию "Стрый", возможны задержки. Причина и обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении.