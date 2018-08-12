У Монголії зійшов з рейок потяг, серед постраждалих діти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У неділю вранці пасажирський поїзд зійшов з рейок на південному сході Монголії. Внаслідок інциденту постраждало дев’ять осіб, у тому числі троє дітей, передає УНН з посиланням на Xinhua.
Згідно з останнім повідомленням місцевого агентства з управління з надзвичайних ситуацій, поїзд прямував зі столиці Монголії Улан-Батора до міста Сайншанд на південному сході країни.
Аварія відбулася приблизно о 4:50 за місцевим часом у суботу. Повідомляється, що в районі аварії йшли сильні дощі, коли трапився інцидент.
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Повідомляється, що один поранений, що перебуває у критичному стані, був доставлений до місцевого центру охорони здоров’я. На місці аварії в даний час ведеться слідство, залізничний рух у цьому районі був зупинений на невизначений термін.