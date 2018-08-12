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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Монголии сошел с рельсов поезд, среди пострадавших дети

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. В воскресенье утром пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-востоке Монголии. В результате инцидента пострадали девять человек, в том числе трое детей, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

В Монголии сошел с рельсов поезд, среди пострадавших дети

Согласно последним сообщениям местного агентства по управлению по чрезвычайным ситуациям, поезд следовал из столицы Монголии Улан-Батора в город Сайншанд на юго-востоке страны.

Авария произошла примерно в 4:50 по местному времени в субботу. Сообщается, что в районе аварии шли сильные дожди, когда случился инцидент.

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Сообщается, что один раненный, находящийся в критическом состоянии, был доставлен в местный центр здравоохранения. На месте аварии в настоящее время ведется следствие, железнодорожное движение в этом районе был остановлено на неопределенный срок.

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