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В Ужгороде товарный поезд сошел с рельсов: вагон наклонился возле дома

В Ужгороде товарный поезд сошел с рельсов: вагон наклонился возле дома

Киев  •  УНН

 • 22898 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Несколько вагонов товарного поезда сошли с рельсов, проложенных по территории цыганского поселения Радванка в Ужгороде. Об этом в комментарии УНН сообщил депутат Ужгородского горсовета Мирослав Горват.

"Происшествие случилось в 9:40. На улице Пограничная сошли с рельсов два грузовых вагона. В настоящее время один из вагонов уже оттянутый, а другой до сих пор остается наклоненным к дому", – проинформировал Горват.

Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет. На место происшествия вызвали правоохранителей и специалистов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. По словам Горвата, последний раз ремонт путей там проводился около 20 лет назад.

В отделе коммуникации управления областной полиции сообщили, что следственно-оперативная группа провела осмотр поезда. Так, с рельсов сошли второй и третий вагоны. Выяснилось, что поезд возвращался в вагонное депо.

"Есть основания полагать, что сход вагонов произошел из-за плохого дорожного покрытия. Полиция по данному факту откроет уголовное производство по ч. 1 ст. 276 УКУ, то есть нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Такое правонарушение наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет", – отметили в ГУНП.

Напомним, во Львовской области сошел с рельсов тепловоз грузового поезда в составе 18 вагонов, перевозивших щебень.

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