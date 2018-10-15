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У Німеччині потяг зіткнувся з фурою: майже 20 постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. При зіткненні поїзда з вантажівкою на Боденському озері у Німеччині, згідно з попередніми даними, принаймні 17 людей  постраждали. Про це повідомляє УНН з посиланням на T-online.

"При зіткненні поїзда з вантажівкою, яка перевозила борошно, на Боденському озері, згідно з попередніми даними, принаймні 17 людей були поранені. Вантажний автомобіль виїхав на залізничний переїзд. Машиніст регіонального потягу, в якому їхали близько 100 пасажирів, не зміг вчасно загальмувати", - сказано у повідомлені. 

У правоохороних органах регіону додали, що аварія сталася за 220 метрів до зупинки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Швидкісний потяг під Києвом збив жінку на мопеді 

Як повідомляв УНН, на залізничній станції у Харківській області місцевий житель потрапив під електропотяг. Травми виявилися для чоловіка смертельними.


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