У Німеччині потяг зіткнувся з фурою: майже 20 постраждалих

"При зіткненні поїзда з вантажівкою, яка перевозила борошно, на Боденському озері, згідно з попередніми даними, принаймні 17 людей були поранені. Вантажний автомобіль виїхав на залізничний переїзд. Машиніст регіонального потягу, в якому їхали близько 100 пасажирів, не зміг вчасно загальмувати", - сказано у повідомлені.



У правоохороних органах регіону додали, що аварія сталася за 220 метрів до зупинки.



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Як повідомляв УНН, на залізничній станції у Харківській області місцевий житель потрапив під електропотяг. Травми виявилися для чоловіка смертельними.





