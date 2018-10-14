На Харківщині електричка смертельно травмувала чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. На залізничній станції у Харківській області місцевий житель потрапив під електропотяг. Травми виявилися для чоловіка смертельними. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Харківській області, передає УНН.
Так, подія сталася вчора, 13 жовтня, близько 21:00 на залізній станції "Мохнач".
"До чергової частини Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що при наближенні потягу сполученням "Куп'янськ – Харків" 53-річний житель міста Близнюки не відійшов на безпечну відстань та потрапив під електротранспорт", – йдеться в повідомленні.
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Від отриманих травм чоловік загинув. Рух транспорту не зупинявся. Наразі слідчий вирішує питання щодо внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, потяг травмував нетверезого чоловіка у Львівській області. Попередньо, той заснув на колії.