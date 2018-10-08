Заснув на колії: на Львівщині п'яний чоловік потрапив під потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Потяг травмував нетверезого чоловіка у Львівській області. Попередньо, той заснув на колії. Про це повідомив відділ комунікації поліції Львівської області, передає УНН.
"7 жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що близько 20:25 у місті Ходорів потяг №709 сполученням "Львів – Чернівці" травмував чоловіка. Як попередньо встановили правоохоронці, 52-річний місцевий мешканець, перебуваючи у нетверезому стані, заснув на колії", – йдеться в повідомленні.
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Проїжджаючи, потяг зачепив чоловіка. Внаслідок цього той отримав тілесні ушкодження, зокрема "черепно-мозкову травму, струс головного мозку". Постраждалого госпіталізували у хірургічне відділення місцевої лікарні. Також медики діагностували у нього "алкогольне сп’яніння".
Нині правоохоронці встановлюють обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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