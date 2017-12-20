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На залізничному вокзалі Одеси чоловік кинувся під поїзд

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 20 грудня. УНН. На станції Одеса-Головна чоловік вчинив спробу самогубства. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-центрі регіональної філії “Одеська залізниця”.

"Сьогодні на станції Одеса-Головна 23-літній мешканець Івано-Франківської області кинувся під електропоїзд № 6251 Вапнярка — Одеса, що після висадки пасажирів на вокзалі слідував у депо. Внаслідок інциденту чоловіку було ампутовано обидва голеностопні суглоби. На місці події працівники медпункту залізничного вокзалу надали постраждалому першу медичну допомогу, наразі його госпіталізовано до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що громадянин не мав при собі проїзного документу. За словами потерпілого, це у нього друга спроба покінчити життя самогубством. Чоловік сам себе у всьому звинувачує, однак причину свого вчинку не називає.

Як повідомляв УНН, у Києві пасажирка кинулася під потяг на станції метро "Лук'янівка".

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