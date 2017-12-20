На железнодорожном вокзале Одессы мужчина бросился под поезд
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 20 декабря. УНН. На станции Одесса-Главная мужчина совершил попытку самоубийства. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-центре регионального филиала "Одесская железная дорога".
"Сегодня на станции Одесса-Главная 23-летний житель Ивано-Франковской области бросился под электропоезд № 6251 Вапнярка - Одесса, что после высадки пассажиров на вокзале следовал в депо. В результате инцидента мужчине была ампутирована оба голеностопного сустава. На месте происшествия сотрудники медпункта железнодорожного вокзала оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, пока он госпитализирован в больницу ", - говорится в сообщении.
Известно, что гражданин не имел при себе проездного документа. По словам потерпевшего, это у него вторая попытка покончить жизнь самоубийством. Человек сам себя во всем обвиняет, но причину своего поступка не называет.
Как сообщал УНН, в Киеве пассажирка бросилась под поезд на станции метро "Лукьяновка".