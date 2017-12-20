На железнодорожном вокзале Одессы мужчина бросился под поезд

"Сегодня на станции Одесса-Главная 23-летний житель Ивано-Франковской области бросился под электропоезд № 6251 Вапнярка - Одесса, что после высадки пассажиров на вокзале следовал в депо. В результате инцидента мужчине была ампутирована оба голеностопного сустава. На месте происшествия сотрудники медпункта железнодорожного вокзала оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, пока он госпитализирован в больницу ", - говорится в сообщении.

Известно, что гражданин не имел при себе проездного документа. По словам потерпевшего, это у него вторая попытка покончить жизнь самоубийством. Человек сам себя во всем обвиняет, но причину своего поступка не называет.

Как сообщал УНН, в Киеве пассажирка бросилась под поезд на станции метро "Лукьяновка".