На железнодорожном вокзале Одессы мужчина бросился под поезд

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 76525 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 90403 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 92993 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110463 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101360 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104989 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111987 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117143 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122938 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134530 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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На железнодорожном вокзале Одессы мужчина бросился под поезд

На железнодорожном вокзале Одессы мужчина бросился под поезд

Киев  •  УНН

 • 12768 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 20 декабря. УНН. На станции Одесса-Главная мужчина совершил попытку самоубийства. Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-центре регионального филиала "Одесская железная дорога".

"Сегодня на станции Одесса-Главная 23-летний житель Ивано-Франковской области бросился под электропоезд № 6251 Вапнярка - Одесса, что после высадки пассажиров на вокзале следовал в депо. В результате инцидента мужчине была ампутирована оба голеностопного сустава. На месте происшествия сотрудники медпункта железнодорожного вокзала оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, пока он госпитализирован в больницу ", - говорится в сообщении.

Известно, что гражданин не имел при себе проездного документа. По словам потерпевшего, это у него вторая попытка покончить жизнь самоубийством. Человек сам себя во всем обвиняет, но причину своего поступка не называет.

Как сообщал УНН, в Киеве пассажирка бросилась под поезд на станции метро "Лукьяновка".

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