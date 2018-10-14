В Харьковской области электричка смертельно травмировала мужчину
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. На железнодорожной станции в Харьковской области местный житель попал под электропоезд. Травмы оказались для мужчины смертельными. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.
Так, происшествие случилось вчера, 13 октября, около 21:00 на железной станции "Мохнач".
"В дежурную часть Чугуевского отдела полиции поступило сообщение о том, что при приближении поезда "Купянск – Харьков" 53-летний житель города Близнюки не отошел на безопасное расстояние и попал под электротранспорт", – говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скоростной поезд под Киевом сбил женщину на мопеде
От полученных травм мужчина погиб. Движение транспорта не останавливалось. Сейчас следователь решает вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, поезд травмировал нетрезвого мужчину во Львовской области. Предварительно, тот заснул на рельсах.