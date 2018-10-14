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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 55501 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 115299 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 123291 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 162819 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 151057 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139613 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129977 просмотра

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7 марта, 08:52 • 177316 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118254 просмотра

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В Харьковской области электричка смертельно травмировала мужчину

В Харьковской области электричка смертельно травмировала мужчину

Киев  •  УНН

 • 9687 просмотра

КИЕВ. 14 октября. УНН. На железнодорожной станции в Харьковской области местный житель попал под электропоезд. Травмы оказались для мужчины смертельными. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области, передает УНН.

Так, происшествие случилось вчера, 13 октября, около 21:00 на железной станции "Мохнач".

"В дежурную часть Чугуевского отдела полиции поступило сообщение о том, что при приближении поезда "Купянск – Харьков" 53-летний житель города Близнюки не отошел на безопасное расстояние и попал под электротранспорт", – говорится в сообщении.

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От полученных травм мужчина погиб. Движение транспорта не останавливалось. Сейчас следователь решает вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, поезд травмировал нетрезвого мужчину во Львовской области. Предварительно, тот заснул на рельсах.

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