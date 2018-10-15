В Германии поезд столкнулся с фурой: почти 20 пострадавших

"При столкновении поезда с грузовиком, который перевозил муку, на Боденском озере, согласно предварительным данным, по крайней мере 17 человек были ранены. Грузовой автомобиль выехал на железнодорожный переезд. Машинист регионального поезда, в котором ехали около 100 пассажиров, не смог вовремя затормозить", - говорится в сообщении.



В правоохранительных органах региона добавили, что авария произошла в 220 метров до остановки.



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Как сообщал УНН, на железнодорожной станции в Харьковской области местный житель попал под электропоезд. Травмы оказались для мужчины смертельными.





