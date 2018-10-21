На Тайване поезд сошел с рельсов: 17 погибших, более 100 раненых

Происшествие произошло в 16:50 по местному времени, всего в поезде было 310 человек. Поезд следовал из населенного пункта Шулинь в Тайдун. Это популярный маршрут среди туристов.

Также сообщается, что около 30 человек могут находиться под завалами.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Ужгороде товарный поезд сошел с рельсов: вагон наклонился возле дома



Напомним, число пострадавших в результате аварии поезда близ столицы Марокко достигло 125 человек, 7 человек погибли.



Как сообщал УНН, при столкновении поезда с грузовиком на Боденском озере в Германии, согласно предварительным данным, по крайней мере 17 человек пострадали.