Біля столиці Марокко поїзд зійшов з рейок: кількість постраждалих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Кількість постраждалих в результаті аварії поїзда біля столиці Мароко досягла 125 осіб, 7 осіб загинули. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Поїзд, що курсує між північними містами Касабланкою і Танжером, зійшов з рейок о 10:10 ранку за місцевим часом в Сіді Букнадель, невеликому містечку, розташованому між містами Салі і Кенітра.
Причини аварії досі невідомі, заявив директор марокканського національного залізничного оператора ONCF Мохамед Рабі Хлі, додавши, що в даний час ведеться розслідування для з'ясування точних обставин події.
Раніше повідомлялося, що чотири людини загинули і десятки отримали поранення.
Як повідомляв УНН, під час зіткнення потяга з вантажівкою на Боденському озері в Німеччині, згідно з попередніми даними, принаймні 17 людей постраждали.