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8 марта, 13:20 • 114568 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 122582 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 161951 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150705 просмотра

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7 марта, 15:45 • 139488 просмотра

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Возле столицы Марокко поезд сошел с рельсов: есть погибшие и пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Во вторник в городе Сиди Букнадель вблизи марокканской столицы в Рабате поезд сошел с рельсов, передает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам представителя железной дороги, по меньшей мере четыре человека погибли и десятки получили ранения, когда поезд сошел с рельсов у марокканской столицы.

Местные СМИ сообщали о двух поездах, которые столкнулись, но собеседник сообщил, что с рельсов сошел только один поезд.

Как сообщал УНН, при столкновении поезда с грузовиком на Боденском озере в Германии, согласно предварительным данным, по крайней мере 17 человек пострадали.

На железнодорожной станции в Харьковской области местный житель попал под электропоезд. Травмы оказались для мужчины смертельными.

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