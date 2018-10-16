Возле столицы Марокко поезд сошел с рельсов: есть погибшие и пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Во вторник в городе Сиди Букнадель вблизи марокканской столицы в Рабате поезд сошел с рельсов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
По словам представителя железной дороги, по меньшей мере четыре человека погибли и десятки получили ранения, когда поезд сошел с рельсов у марокканской столицы.
Местные СМИ сообщали о двух поездах, которые столкнулись, но собеседник сообщил, что с рельсов сошел только один поезд.
Как сообщал УНН, при столкновении поезда с грузовиком на Боденском озере в Германии, согласно предварительным данным, по крайней мере 17 человек пострадали.
На железнодорожной станции в Харьковской области местный житель попал под электропоезд. Травмы оказались для мужчины смертельными.