Біля столиці Марокко поїзд зійшов з рейок: є загиблі та постраждалі

За словами представника залізниці, щонайменше чотири людини загинули та десятки людей отримали поранення, коли поїзд зійшов з рейок біля марокканської столиці.



Місцеві ЗМІ повідомляли про два поїзди, що зіткнулися, але співрозмовник повідомив, що з рейок зійшов лише один потяг.



Як повідомляв УНН, при зіткненні поїзда з вантажівкою на Боденському озері у Німеччині, згідно з попередніми даними, принаймні 17 людей постраждали.



На залізничній станції у Харківській області місцевий житель потрапив під електропотяг. Травми виявилися для чоловіка смертельними.