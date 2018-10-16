Біля столиці Марокко поїзд зійшов з рейок: є загиблі та постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У вівторок в місті Сіді Букнадель поблизу марокканської столиці в Рабаті поїзд зійшов з рейок, передає УНН з посиланням на Reuters.
За словами представника залізниці, щонайменше чотири людини загинули та десятки людей отримали поранення, коли поїзд зійшов з рейок біля марокканської столиці.
Місцеві ЗМІ повідомляли про два поїзди, що зіткнулися, але співрозмовник повідомив, що з рейок зійшов лише один потяг.
Як повідомляв УНН, при зіткненні поїзда з вантажівкою на Боденському озері у Німеччині, згідно з попередніми даними, принаймні 17 людей постраждали.
На залізничній станції у Харківській області місцевий житель потрапив під електропотяг. Травми виявилися для чоловіка смертельними.