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Біля столиці Марокко поїзд зійшов з рейок: є загиблі та постраждалі

Біля столиці Марокко поїзд зійшов з рейок: є загиблі та постраждалі

Київ • УНН

 • 7861 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У вівторок в місті Сіді Букнадель поблизу марокканської столиці в Рабаті поїзд зійшов з рейок, передає УНН з посиланням на Reuters.

За словами представника залізниці, щонайменше чотири людини загинули та десятки людей отримали поранення, коли поїзд зійшов з рейок біля марокканської столиці.

Місцеві ЗМІ повідомляли про два поїзди, що зіткнулися, але співрозмовник повідомив, що з рейок зійшов лише один потяг.

Як повідомляв УНН, при зіткненні поїзда з вантажівкою на Боденському озері у Німеччині, згідно з попередніми даними, принаймні 17 людей постраждали.

На залізничній станції у Харківській області місцевий житель  потрапив під електропотяг. Травми виявилися для чоловіка смертельними.

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