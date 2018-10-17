Возле столицы Марокко поезд сошел с рельсов: количество пострадавших возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Количество пострадавших в результате аварии поезда возле столицы Мароко достигло 125 человек, 7 человек погибли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Поезд, курсирующий между северными городами Касабланкой и Танжером, сошел с рельсов в 10:10 утра по местному времени в Сиди Букнадель, небольшом городке, расположенном между городами Сале и Кенитра.
Причины аварии до сих пор неизвестны, заявил директор марокканского национального железнодорожного оператора ONCF Мохамед Раби Хли, добавив, что в настоящее время ведется расследование для выяснения точных обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли и десятки получили ранения.
Как сообщал УНН, при столкновении поезда с грузовиком на Боденском озере в Германии, согласно предварительным данным, по крайней мере 17 человек пострадали.