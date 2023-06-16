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На Таврійському напрямку Сили оборони за добу ліквідували понад чотири роти росіян - бригадний генерал Тарнавський

Київ • УНН

 • 757322 перегляди

КИЇВ.16 червня. УНН. На Таврійському напрямку протягом доби відбулось 36 бойовий зіткнень Сил оборони України з ворогом, ліквідовано більше чотирьох рот окупантів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

На Таврійському напрямку Сили оборони за добу ліквідували понад чотири роти росіян - бригадний генерал Тарнавський

Цитата

"За останню добу відбулося 36 боєвих зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України протягом доби виконали 1481 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше чотирьох рот", - написав Тарнавський.

Деталі

Також бригадний генерал повідомив, що було знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки окупантів. Зокрема, 12 танків, 6 одиниць БМП, 6 ББМ, 3 МТЛБ, БТР, гаубиця 2А65 “Мста-Б”, 2 БпЛА “Zala” та автомобільна техніка.

Також було знищено 3 місця зберігання боєприпасів окупантів.

Доповнення

Підрозділи Збройних сил України мають успіх під час наступу на декількох напрямках. Речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов повідомив, що ЗСУ успішно вели наступальні дії на напрямках Новоданилівка-Роботине (Запорізька область) та Левадне-Старомайорське (на кордоні Запорізької та Донецької областей).

У районі міста Вугледар українські воїни мали успіх на окремих ділянках. Також повідомляється, що підрозділи ЗСУ успішно вели наступальні дії в районі східніше населеного пункту Ступочки на Донеччині.

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