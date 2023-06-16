На Таврическом направлении Силы обороны за сутки ликвидировали более четырех рот россиян - бригадный генерал Тарнавский

Цитата

"За последние сутки произошло 36 боевых столкновений и 578 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в течение суток выполнили 1481 огневое задание. Потери врага убитыми и ранеными составили более четырех рот", - написал Тарнавский.

Детали

Также бригадный генерал сообщил, что было уничтожено и повреждено 53 единицы военной техники оккупантов. В частности, 12 танков, 6 единиц БМП, 6 ББМ, 3 МТЛБ, БТР, гаубица 2А65 “Мста-Б”, 2 БпЛА “Zala” и автомобильная техника.

Также было уничтожено 3 места хранения боеприпасов оккупантов.

Дополнение

Подразделения Вооруженных сил Украины имеют успех во время наступления на нескольких направлениях. Спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил, что ВСУ успешно вели наступательные действия на направлениях Новоданиловка-Роботино (Запорожская область) и Левадное-Старомайорское (на границе Запорожской и Донецкой областей).

В районе города Угледар украинские воины имели успех на отдельных участках. Также сообщается, что подразделения ВСУ успешно вели наступательные действия в районе восточнее населенного пункта Ступочки в Донецкой области.



