На Таврійському напрямку не меншає ворожих піхотних атак з незначним обсягом бронетехніки - Тарнавський

На Таврійському напрямку не зменшується кількість ворожих піхотних атак - з використанням бронетехніки в незначних обсягах. При цьому на цьому напрямку за добу "відмінусовано" 207 ворожих безпілотників. Про це повідомив у понеділок командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

Минулої доби нейтралізовано або знищено 207 ворожих БпЛА різних типів. Кількість піхотних атак не зменшується. Бронетехніку для підтримки живої сили противник наразі задіює в незначних обсягах - написав Тарнавський у Telegram.

Зі слів командувача, в операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог завдав 3 ракетних удари, провів 49 бойових зіткнень та здійснив 835 артобстрілів. "Авіаударів майже три доби загарбники не завдавали", - додав він.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - повідомив Тарнавський.

За даними командувача, загальні втрати ворога минулої доби на цьому напрямку сягнули 567 осіб та 37 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 4 танки, 12 ББМ, 19 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 1 склад боєприпасів противника.

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