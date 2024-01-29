На Таврическом направлении не уменьшается количество вражеских пехотных атак с незначительным объемом бронетехники - Тарнавский

На Таврическом направлении не уменьшается количество вражеских пехотных атак - с использованием бронетехники в незначительных объемах. При этом на этом направлении за сутки "отминусовано" 207 вражеских беспилотников. Об этом сообщил в понедельник командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

За прошедшие сутки нейтрализовано или уничтожено 207 вражеских БпЛА различных типов. Количество пехотных атак не уменьшается. Бронетехнику для поддержки живой силы противник в настоящее время задействует в незначительных объемах - написал Тарнавский в Telegram.

По словам командующего, в операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг нанес 3 ракетных удара, провел 49 боевых столкновений и совершил 835 артобстрелов. "Авиаударов почти трое суток захватчики не наносили", - добавил он.

"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях", - сообщил Тарнавский.

По данным командующего, общие потери врага за прошедшие сутки на этом направлении достигли 567 человек и 37 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности, 4 танка, 12 ББМ, 19 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов противника.

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