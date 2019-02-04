На Супербоулі-2019 вперше були чоловіки-чирлідери

КИЇВ. 4 лютого. УНН. У США пройшов перший Супербоул - фінальна гра в американському футболі за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ), у якому вперше були чоловіки-чирлідери. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.