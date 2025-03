На Супербоулі-2019 вперше були чоловіки-чирлідери

Квінтон Перон і Наполеон Джінніс увійшли в історію, виступивши чоловіками-чирлідерами у складі групи підтримки "Лос-Анджелес Реймс".

Цей дует став першим з чоловіками-чирлідерами у цьому сезоні НФЛ разом з Джессі Ернандесом від команди "Нью-Орлеан Сейнтс".

Нагадаємо, в Атланті відбувся 53-й Супербоул з американського футболу.

for us teaching @JKCorden’s parents some moves on the @latelateshow pic.twitter.com/379nqdmH2g

— Rams Cheerleaders (@LARamsCheer) 31 января 2019 г.