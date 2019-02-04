На Супербоулі-2019 вперше були чоловіки-чирлідери
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У США пройшов перший Супербоул - фінальна гра в американському футболі за звання чемпіона Національної футбольної ліги (НФЛ), у якому вперше були чоловіки-чирлідери. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.
Квінтон Перон і Наполеон Джінніс увійшли в історію, виступивши чоловіками-чирлідерами у складі групи підтримки "Лос-Анджелес Реймс".
Цей дует став першим з чоловіками-чирлідерами у цьому сезоні НФЛ разом з Джессі Ернандесом від команди "Нью-Орлеан Сейнтс".
Нагадаємо, в Атланті відбувся 53-й Супербоул з американського футболу.
for us teaching @JKCorden’s parents some moves on the @latelateshow pic.twitter.com/379nqdmH2g— Rams Cheerleaders (@LARamsCheer) 31 января 2019 г.
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