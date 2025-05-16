На Київщині сапери знешкодили бойову частину ракети Х-101

Сапери ДСНС вилучили у полі на території Київської області частину крилатої ракети Х-101, після чого знищили шляхом контрольованого підриву. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

У полі на території Київської області сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України провели операцію з вилучення бойової частини російської крилатої ракети Х-101. Небезпечну знахідку виявили посеред сільськогосподарських угідь. Фахівці безпечно транспортували бойову частину до спеціального полігону, де її знищили шляхом контрольованого підриву - повідомили в ДСНС.

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