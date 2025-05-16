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Канцлер Німеччини повідомив, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти росії
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росія за ніч атакувала Україну 112 дронами: збито 73 з них

Київ • УНН

 • 456 перегляди

У ніч на 16 травня росія атакувала Україну 112 дронами типу Shahed та іншими. Силами ППО збито 73 ударних БпЛА, 36 імітаторів втрачено локаційно. Постраждали через атаку рф Одеська, Житомирська, Чернігівська, Миколаївська та Київська області.

росія за ніч атакувала Україну 112 дронами: збито 73 з них

росія за ніч атакувала Україну 112 безпілотниками, збито 73 дрони, 36 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 травня ворог атакував 112-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 73 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 36 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)

- вказали у ПС ЗСУ у соцмережі.

Внаслідок ворожої атаки, як повідомляється, постраждали Одещина, Житомирщина, Чернігівщина, Миколаївщина та Київщина.

Атака дронів рф на Київ: зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа16.05.25, 07:23 • 2738 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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