Атака дронів рф на Київ: зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа

У Києві в результаті дронової атаки вранці 16 травня фіксують падіння уламків БПЛА противника. Сталася пожежа в нежитловій зоні одного з районів столиці. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.

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Згідно з оперативною інформацією станом на 06:55 16.05.2025, у столиці зафіксоване займання в одному з районів Києва.

Зафіксоване займання в нежитловій зоні Святошинського району. Наразі на місці працюють пожежники. Також надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу. На місце прямують служби - йдеться у дописі.

"Інформація про постраждалих поки не надходила. Уточнюється", - додали в КМВА.

Нагадаємо

Вранці 16 травня у Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу. Було чути вибухи. Міська влада повідомила про роботу сил та засобів протиповітряної оборони через ворожу дронову атаку.

У Стамбулі, 16 травня, відбудеться зустріч делегацій України, рф, США та Туреччини