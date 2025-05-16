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Канцлер Німеччини повідомив, коли ЄС ухвалить новий пакет санкцій проти росії
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Атака дронів рф на Київ: зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа

Київ • УНН

 • 1312 перегляди

Вранці 16 травня у Києві зафіксовано падіння уламків БПЛА. Сталася пожежа в нежитловій зоні Святошинського району. Інформація про постраждалих не надходила.

Атака дронів рф на Київ: зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа

У Києві в результаті дронової атаки вранці 16 травня фіксують падіння уламків БПЛА противника. Сталася пожежа в нежитловій зоні одного з районів столиці. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 06:55 16.05.2025, у столиці зафіксоване займання в одному з районів Києва.

Зафіксоване займання в нежитловій зоні Святошинського району.      Наразі на місці працюють пожежники. Також надходять повідомлення про падіння уламків на дорогу. На місце прямують служби

- йдеться у дописі.

"Інформація про постраждалих поки не надходила. Уточнюється", - додали в КМВА.

Нагадаємо

Вранці 16 травня у Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу. Було чути вибухи. Міська влада повідомила про роботу сил та засобів протиповітряної оборони через ворожу дронову атаку. 

У Стамбулі, 16 травня, відбудеться зустріч делегацій України, рф, США та Туреччини15.05.25, 20:41 • 2708 переглядiв

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