Атака дронов рф на Киев: зафиксировано падение обломков, возник пожар
Киев • УНН
Утром 16 мая в Киеве зафиксировано падение обломков БПЛА. Произошел пожар в нежилой зоне Святошинского района. Информация о пострадавших не поступала.
В Киеве в результате дроновой атаки утром 16 мая фиксируют падение обломков БПЛА противника. Произошел пожар в нежилой зоне одного из районов столицы. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.
Детали
Согласно оперативной информации по состоянию на 06:55 16.05.2025, в столице зафиксировано возгорание в одном из районов Киева.
Зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района. На месте работают пожарные. Также поступают сообщения о падении обломков на дорогу. На место направляются службы
"Информация о пострадавших пока не поступала. Уточняется", - добавили в КГВА.
Напомним
Утром 16 мая в Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Были слышны взрывы. Городские власти сообщили о работе сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеской дроновой атаки.
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