Атака дронов рф на Киев: зафиксировано падение обломков, возник пожар

В Киеве в результате дроновой атаки утром 16 мая фиксируют падение обломков БПЛА противника. Произошел пожар в нежилой зоне одного из районов столицы. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 06:55 16.05.2025, в столице зафиксировано возгорание в одном из районов Киева.

Зафиксировано возгорание в нежилой зоне Святошинского района. На месте работают пожарные. Также поступают сообщения о падении обломков на дорогу. На место направляются службы - говорится в сообщении.

"Информация о пострадавших пока не поступала. Уточняется", - добавили в КГВА.

Напомним

Утром 16 мая в Киеве второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Были слышны взрывы. Городские власти сообщили о работе сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеской дроновой атаки.

В Стамбуле, 16 мая, состоится встреча делегаций Украины, рф, США и Турции