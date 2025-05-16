Київ вдруге за ніч під атакою дронів: у столиці лунали вибухи, працювала ППО

Вранці 16 травня у Києві вдруге за ніч оголосили повітряну тривогу. Було чути вибухи. Міська влада повідомила про роботу сил та засобів протиповітряної оборони через ворожу дронову атаку. Про це інформує Київська міська військова адміністрація (КМВА), мер столиці Віталій Кличко в Telegram, передає УНН.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом - йдеться у дописі КМВА.

Повітряну тривогу в Києві оголосили о 06:28.

У міській військовій адміністрації зазначили, що Київ перебуває "під загрозою атаки ударними дронами".

Вибухи в столиці. Працюють сили ППО по ворожих БпЛА - написав Віталій Кличко.

Відразу після повідомлення Кличка в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо

Вночі 16 травня у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування ударних безпілотників, закликаючи мешканців пройти в укриття.

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