Киев второй раз за ночь под атакой дронов: в столице раздавались взрывы, работала ПВО

Утром 16 мая в Киеве во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Были слышны взрывы. Городские власти сообщили о работе сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеской дроновой атаки. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.

Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом - говорится в заметке КГВА.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 06:28.

В городской военной администрации отметили, что Киев находится "под угрозой атаки ударными дронами".

Взрывы в столице. Работают силы ПВО по вражеским БПЛА - написал Виталий Кличко.

Сразу после сообщения Кличко в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Напомним

Ночью 16 мая в Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников, призывая жителей пройти в укрытие.

Россияне обстреляли дронами Краматорск: есть разрушения в промзоне