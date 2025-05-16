Киев второй раз за ночь под атакой дронов: в столице раздавались взрывы, работала ПВО
Киев • УНН
Утром 16 мая Киев второй раз за ночь подвергся дроновой атаке. Силы ПВО активно работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей, раздаются взрывы.
Утром 16 мая в Киеве во второй раз за ночь объявили воздушную тревогу. Были слышны взрывы. Городские власти сообщили о работе сил и средств противовоздушной обороны из-за вражеской дроновой атаки. Об этом информирует Киевская городская военная администрация (КГВА), мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, передает УНН.
Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом
Воздушную тревогу в Киеве объявили в 06:28.
В городской военной администрации отметили, что Киев находится "под угрозой атаки ударными дронами".
Взрывы в столице. Работают силы ПВО по вражеским БПЛА
Сразу после сообщения Кличко в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Напомним
Ночью 16 мая в Киеве объявили воздушную тревогу. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных беспилотников, призывая жителей пройти в укрытие.
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