россия за ночь атаковала Украину 112 дронами: сбито 73 из них

россия за ночь атаковала Украину 112 беспилотниками, сбито 73 дрона, 36 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 16 мая враг атаковал 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 73 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 36 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий) - указали в ПС ВСУ в соцсети.

В результате вражеской атаки, как сообщается, пострадали Одесская область, Житомирская область, Черниговская область, Николаевская область и Киевская область.

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