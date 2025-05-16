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россия за ночь атаковала Украину 112 дронами: сбито 73 из них

Киев • УНН

 • 478 просмотра

В ночь на 16 мая россия атаковала Украину 112 дронами типа Shahed и другими. Силами ПВО сбито 73 ударных БпЛА, 36 имитаторов потеряно локационно. Пострадали из-за атаки рф Одесская, Житомирская, Черниговская, Николаевская и Киевская области.

россия за ночь атаковала Украину 112 дронами: сбито 73 из них

россия за ночь атаковала Украину 112 беспилотниками, сбито 73 дрона, 36 - не достигли целей, сообщили в Воздушных силах ВСУ в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным ПС ВСУ, в ночь на 16 мая враг атаковал 112-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 73 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 36 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)

- указали в ПС ВСУ в соцсети.

В результате вражеской атаки, как сообщается, пострадали Одесская область, Житомирская область, Черниговская область, Николаевская область и Киевская область.

Атака дронов рф на Киев: зафиксировано падение обломков, возник пожар16.05.25, 07:23 • 2750 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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