В Киевской области саперы обезвредили боевую часть ракеты Х-101

Саперы ГСЧС изъяли в поле на территории Киевской области часть крылатой ракеты Х-101, после чего уничтожили путем контролируемого подрыва. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

В поле на территории Киевской области саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провели операцию по изъятию боевой части российской крылатой ракеты Х-101. Опасную находку обнаружили посреди сельскохозяйственных угодий. Специалисты безопасно транспортировали боевую часть к специальному полигону, где ее уничтожили путем контролируемого подрыва - сообщили в ГСЧС.

Напомним

россия за ночь атаковала Украину 112 беспилотниками, сбито 73 дрона, 36 - не достигли целей.