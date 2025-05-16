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Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф
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В Киевской области саперы обезвредили боевую часть ракеты Х-101

Киев • УНН

 • 196 просмотра

В поле в Киевской области саперы ГСЧС изъяли боевую часть крылатой ракеты Х-101. Ее безопасно транспортировали на полигон и уничтожили путем контролируемого подрыва.

В Киевской области саперы обезвредили боевую часть ракеты Х-101

Саперы ГСЧС изъяли в поле на территории Киевской области часть крылатой ракеты Х-101, после чего уничтожили путем контролируемого подрыва. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

В поле на территории Киевской области саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины провели операцию по изъятию боевой части российской крылатой ракеты Х-101. Опасную находку обнаружили посреди сельскохозяйственных угодий. Специалисты безопасно транспортировали боевую часть к специальному полигону, где ее уничтожили путем контролируемого подрыва 

- сообщили в ГСЧС.

Напомним

россия за ночь атаковала Украину 112 беспилотниками, сбито 73 дрона, 36 - не достигли целей.

Павел Башинский

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