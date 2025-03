На Супербоуле-2019 впервые были мужчины-чирлидеры

Квинтон Перон и Наполеон Джиннис вошли в историю, выступив мужчинами-чирлидерами в составе группы поддержки "Лос-Анджелес Рэмс".

Этот дуэт стал первым с мужчинами-чирлидерами в этом сезоне НФЛ вместе с Джесси Эрнандесом от команды "Нью-Орлеан Сэйнтс".

Напомним, в Атланте состоялся 53-й Супербоул по американскому футболу.

for us teaching @JKCorden’s parents some moves on the @latelateshow pic.twitter.com/379nqdmH2g

— Rams Cheerleaders (@LARamsCheer) 31 января 2019 г.