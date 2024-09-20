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На Сумщині за тиждень збили 36 "шахедів", за добу через обстріли рф є загиблий та 19 поранених - ОВА

На Сумщині за тиждень збили 36 "шахедів", за добу через обстріли рф є загиблий та 19 поранених - ОВА

Київ • УНН

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Сили ППО Сумщини за тиждень знищили 36 ворожих БПЛА, зокрема 6 за минулу добу. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, 19 поранених, евакуйовано пацієнтів геріатричного пансіонату.

У Сумській області протягом тижня сили протиповітряної оборони знищили 36 ворожих "шахедів", зокрема за минулу добу збили 6 ударних БПЛА, втім є загиблий та 19 поранених. Про це в ефірі національного марафону повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, передає УНН

"В цілому досить  потужно працює система ППО.  За тиждень 36 "шахедів" було збито засобами ППО у Сумській області", - заявив Артюх. 

Так, за минулу добу, зокрема, було збито 6 ударних БПЛА. Завдяки роботі ППО вдалося запобігти тій шкоді, яку планував завдати ворог. 

Втім не обійшлось без жертв. В регіоні за добу внаслідок обстрілів загинула одна людина, 19 постраждалих, розповів голова ОВА. 

Також Артюх розповів, що більшість пацієнтів геріатричного пансіонату, по якому армія рф вчора здійснила авіаудар,  розміщені у спеціально підготовлених закладах регіону.   Решта - були евакуйовані в безпечні міста. 

 Сьогодні евакуація продовжується, область працює, щоб влаштувати усіх пацієнтів геріатричного пансіонату у закладах. 

За словами  очільника ОВА, всім 13 пораненим через удар рф  надається медична допомога. Вони знаходяться в лікарнях міста Суми, наразі загрози їх життю немає.

Авіаудар рф по геріатричному пансіонату: у Сумах завершено рятувальні роботи19.09.24, 21:32 • 27914 переглядiв

Також Артюх розповів, що за минулий тиждень вогнеборці Сумщини  здійснили 178 виїздів. 126 із них – на пожежі в екосистемах, які виникли внаслідок спеціального підпалу ворогом та навмисного знищення наших лісів, полів.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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