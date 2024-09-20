На Сумщині за тиждень збили 36 "шахедів", за добу через обстріли рф є загиблий та 19 поранених - ОВА

У Сумській області протягом тижня сили протиповітряної оборони знищили 36 ворожих "шахедів", зокрема за минулу добу збили 6 ударних БПЛА, втім є загиблий та 19 поранених. Про це в ефірі національного марафону повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх, передає УНН.

"В цілому досить потужно працює система ППО. За тиждень 36 "шахедів" було збито засобами ППО у Сумській області", - заявив Артюх.

Так, за минулу добу, зокрема, було збито 6 ударних БПЛА. Завдяки роботі ППО вдалося запобігти тій шкоді, яку планував завдати ворог.

Втім не обійшлось без жертв. В регіоні за добу внаслідок обстрілів загинула одна людина, 19 постраждалих, розповів голова ОВА.

Також Артюх розповів, що більшість пацієнтів геріатричного пансіонату, по якому армія рф вчора здійснила авіаудар, розміщені у спеціально підготовлених закладах регіону. Решта - були евакуйовані в безпечні міста.

Сьогодні евакуація продовжується, область працює, щоб влаштувати усіх пацієнтів геріатричного пансіонату у закладах.

За словами очільника ОВА, всім 13 пораненим через удар рф надається медична допомога. Вони знаходяться в лікарнях міста Суми, наразі загрози їх життю немає.

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Також Артюх розповів, що за минулий тиждень вогнеборці Сумщини здійснили 178 виїздів. 126 із них – на пожежі в екосистемах, які виникли внаслідок спеціального підпалу ворогом та навмисного знищення наших лісів, полів.

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