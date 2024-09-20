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На Сумщине за неделю сбили 36 "шахедов", за сутки из-за обстрелов рф есть погибший и 19 раненых - ОВА

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 09:15  •  6889 просмотра

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Силы ПВО Сумщины за неделю уничтожили 36 вражеских БПЛА, в том числе 6 за минувшие сутки. В результате обстрелов погиб один человек, 19 раненых, эвакуированы пациенты гериатрического пансионата.

В Сумской области в течение недели силы противовоздушной обороны уничтожили 36 вражеских "шахедов", в частности за минувшие сутки сбили 6 ударных БПЛА, впрочем есть погибший и 19 раненых. Об этом в эфире национального марафона сообщил начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх, передает УНН

"В целом достаточно мощно работает система ПВО.  За неделю 36 "шахедов" были сбиты средствами ПВО в Сумской области", - заявил Артюх. 

Так, за минувшие сутки, в частности, было сбито 6 ударных БПЛА. Благодаря работе ПВО удалось предотвратить тот вред, который планировал нанести враг. 

Впрочем не обошлось без жертв. В регионе за сутки в результате обстрелов погиб один человек, 19 пострадавших, рассказал глава ОВА. 

Также Артюх рассказал, что большинство пациентов гериатрического пансионата, по которому армия рф вчера осуществила авиаудар,  размещены в специально подготовленных учреждениях региона. Остальные - были эвакуированы в безопасные города. 

 Сегодня эвакуация продолжается, область работает, чтобы устроить всех пациентов гериатрического пансионата в учреждениях. 

По словам главы ОВА, всем 13 раненым из-за удара рф оказывается медицинская помощь. Они находятся в больницах города Сумы, пока угрозы их жизни нет.

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Также Артюх рассказал, что за прошедшую неделю пожарные Сумщины  осуществили 178 выездов. 126 из них - на пожары в экосистемах, которые возникли в результате специального поджога врагом и умышленного уничтожения наших лесов, полей.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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