"Можно топор в воздухе, наверняка, повесить": из-за пожаров торфяников густой дым накрыл и Сумскую область
Киев • УНН
В Конотопской громаде Сумской области зафиксировано ухудшение качества воздуха из-за пожара торфяников. Жителям рекомендуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды.
Густый дым накрыл Конотопскую общину Сумской области - в регионе зафиксировали временное ухудшение состояния воздуха. Жителям общины рекомендуют не открывать дома окна для проветривания и долго не находиться на улице, сообщили в пятницу в Конотопском горсовете, передает УНН.
По информации Карты мониторинга качества воздуха, по состоянию на утро фиксируется повышение концентрации пыли. Причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме вблизи Конотопа
К улучшению ситуации с состоянием воздуха жетеляр общины рекомендовали:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Городской голова Артем Семенихин указал в Telegram, что в Конотопе сейчас "можно топор в воздухе наверное повесить... А все это потому, что загорелись торфяники....".
Также он опубликовал фото с дымом из города.
"Вот столько дыма от горения торфяников под Конотопом... Дышать очень трудно. Соответствующие службы работают", - добавил городской голова.
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