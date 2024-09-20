"Можно топор в воздухе, наверняка, повесить": из-за пожаров торфяников густой дым накрыл и Сумскую область

Густый дым накрыл Конотопскую общину Сумской области - в регионе зафиксировали временное ухудшение состояния воздуха. Жителям общины рекомендуют не открывать дома окна для проветривания и долго не находиться на улице, сообщили в пятницу в Конотопском горсовете, передает УНН.

По информации Карты мониторинга качества воздуха, по состоянию на утро фиксируется повышение концентрации пыли. Причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме вблизи Конотопа - говорится в сообщении Конотопского горсовета.

К улучшению ситуации с состоянием воздуха жетеляр общины рекомендовали:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.

Городской голова Артем Семенихин указал в Telegram, что в Конотопе сейчас "можно топор в воздухе наверное повесить... А все это потому, что загорелись торфяники....".

Также он опубликовал фото с дымом из города.

"Вот столько дыма от горения торфяников под Конотопом... Дышать очень трудно. Соответствующие службы работают", - добавил городской голова.

Київ очолив світовий рейтинг по забрудненості повітря - IQAir