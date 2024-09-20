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"Можна сокиру в повітрі, напевно, повісити": через пожежі торфовищ густий дим накрив і Сумщину

Київ • УНН

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У Конотопській громаді Сумської області зафіксовано погіршення якості повітря через пожежі торфовищ. Жителям рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.

Густий дим накрив Конотопську громаду Сумської області - в регіоні зафіксували тимчасове погіршення стану повітря. Жителям громади рекомендують не відчиняти вдома вікон для провітрювання і довго не знаходитись на вулиці, повідомили у п'ятницю у Конотопській міськраді, передає УНН.

За інформацією Карти моніторингу якості повітря, станом на ранок фіксується підвищення концентрації пилу. Причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі поблизу Конотопа

- йдеться у повідомленні Конотопської міськради.

До поліпшення ситуації зі станом повітря жетеляр громади рекомендували:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
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Міський голова Артем Семеніхін вказав у Telegram, що в Конотопі зараз "можна сокиру в повітрі напевно повісити… А все це тому, що загорілись торфовища….".

Також він опублікував фото із димом із міста.

"Ось стільки диму від горіння торфовищ під Конотопом… Дихати дуже важко. Відповідні служби працюють", - додав міський голова.

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Київ очолив світовий рейтинг по забрудненості повітря - IQAir20.09.24, 09:38 • 11986 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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