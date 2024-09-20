"Можна сокиру в повітрі, напевно, повісити": через пожежі торфовищ густий дим накрив і Сумщину
Київ • УНН
У Конотопській громаді Сумської області зафіксовано погіршення якості повітря через пожежі торфовищ. Жителям рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води.
Густий дим накрив Конотопську громаду Сумської області - в регіоні зафіксували тимчасове погіршення стану повітря. Жителям громади рекомендують не відчиняти вдома вікон для провітрювання і довго не знаходитись на вулиці, повідомили у п'ятницю у Конотопській міськраді, передає УНН.
За інформацією Карти моніторингу якості повітря, станом на ранок фіксується підвищення концентрації пилу. Причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі поблизу Конотопа
До поліпшення ситуації зі станом повітря жетеляр громади рекомендували:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Міський голова Артем Семеніхін вказав у Telegram, що в Конотопі зараз "можна сокиру в повітрі напевно повісити… А все це тому, що загорілись торфовища….".
Також він опублікував фото із димом із міста.
"Ось стільки диму від горіння торфовищ під Конотопом… Дихати дуже важко. Відповідні служби працюють", - додав міський голова.
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