Ексклюзив
10:21 • 106 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
07:00 • 9878 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
12 вересня, 19:25 • 20368 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 34297 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 26584 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 41274 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 48019 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 35524 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35021 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24246 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
"Потреби чекати немає": Конгрес США може запровадити антиросійські санкції без схвалення Трампа - сенатор
росіяни проводять пропагандистські "уроки мужності" для дітей на окупованих територіях - ЦНС
На Київщині чоловік підпалив гараж із власником та авто через відмову підпалити цигарку
Масштабні аварії човнів у Демократичній Республіці Конго: майже 200 загиблих
Борис Джонсон вперше відвідав Одесу разом з лордом Ешкрофтом
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільми
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні
Дональд Трамп
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Гаррі, герцог Сассекський
Беньямін Нетаньягу
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Китай
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідні
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п'яти років стосунків
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорів
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
The Guardian
E-6 Mercury
Детонатор

На Сумщині попереджено замовне вбивство

Київ • УНН

 • 116 перегляди

Правоохоронці Сумщини запобігли замовленню вбивства 24-річної жінки. Чоловіка затримали під час передачі 10 тисяч доларів особі, яка імітувала виконавця.

На Сумщині попереджено замовне вбивство

Правоохоронці попередили замовне вбивство 24-річної жінки, пише УНН.

Деталі

Як стало відомо з власних джерел мешканець Сумщини вирішив позбутися колишньої співмешканки і шукав виконавця її вбивства.

Правоохоронцям стала відомою ця інформація і вони затримали чоловіка під час передачі оплати особі, яка імітувала виконавця.

ЗА життя колишньої коханої чоловік готовий заплатити 10 тисяч доларів.

Нагадаємо

Завершено розслідування та скеровано обвинувальний акт до суду стосовно військовослужбовця, який вчинив умисне вбивство громадського активіста Дем'яна Ганула. Злочин було скоєно на замовлення невстановлених осіб, які діяли в інтересах рф.

Лілія Подоляк

Суспільство Кримінал та НП
Сумська область