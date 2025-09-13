На Сумщині попереджено замовне вбивство
Київ • УНН
Правоохоронці Сумщини запобігли замовленню вбивства 24-річної жінки. Чоловіка затримали під час передачі 10 тисяч доларів особі, яка імітувала виконавця.
Правоохоронці попередили замовне вбивство 24-річної жінки, пише УНН.
Деталі
Як стало відомо з власних джерел мешканець Сумщини вирішив позбутися колишньої співмешканки і шукав виконавця її вбивства.
Правоохоронцям стала відомою ця інформація і вони затримали чоловіка під час передачі оплати особі, яка імітувала виконавця.
ЗА життя колишньої коханої чоловік готовий заплатити 10 тисяч доларів.
Нагадаємо
