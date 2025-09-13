На Сумщине предотвращено заказное убийство

Правоохранители предотвратили заказное убийство 24-летней женщины, пишет УНН.

Детали

Как стало известно из собственных источников, житель Сумской области решил избавиться от бывшей сожительницы и искал исполнителя ее убийства.

Правоохранителям стала известна эта информация, и они задержали мужчину во время передачи оплаты лицу, которое имитировало исполнителя.

ЗА жизнь бывшей возлюбленной мужчина готов заплатить 10 тысяч долларов.

Напомним

Завершено расследование и направлен обвинительный акт в суд в отношении военнослужащего, совершившего умышленное убийство общественного активиста Демьяна Ганула. Преступление было совершено по заказу неустановленных лиц, действовавших в интересах РФ.