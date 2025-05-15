На Сумщині 12 годин гасили пожежу після удару рф, розбір завалів триває
Київ • УНН
У Сумській області рятувальники понад 12 годин ліквідовували пожежу на площі 6000 кв. м, спричинену російським ударом. До гасіння залучили 65 фахівців та 17 одиниць техніки, триває розбір завалів.
У Сумській області рятувальники понад 12 годин гасили пожежу, спричинену ударом рф, розбір завалів триває, передає УНН із посиланням на ДСНС.
... рятувальники понад 12 годин гасили пожежу на площі 6000 кв. м, спричинену ворожим ударом
За даними ДСНС, було залучено 65 фахівців і 17 одиниць техніки.
Триває розбір завалів
У Сумах кількість жертв ракетного удару росіян зросла до трьох14.05.25, 21:19 • 4548 переглядiв