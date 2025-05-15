В Сумской области 12 часов тушили пожар после удара рф, разбор завалов продолжается

В Сумской области спасатели более 12 часов тушили пожар, вызванный ударом рф, разбор завалов продолжается, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

... спасатели более 12 часов тушили пожар на площади 6000 кв. м, вызванный вражеским ударом - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, было привлечено 65 специалистов и 17 единиц техники.

Продолжается разбор завалов - указано в сообщении.

В Сумах количество жертв ракетного удара россиян возросло до трех