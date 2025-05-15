В Сумской области 12 часов тушили пожар после удара рф, разбор завалов продолжается
Киев • УНН
В Сумской области спасатели более 12 часов ликвидировали пожар на площади 6000 кв. м, вызванный российским ударом. К тушению привлекли 65 специалистов и 17 единиц техники, продолжается разбор завалов.
В Сумской области спасатели более 12 часов тушили пожар, вызванный ударом рф, разбор завалов продолжается, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
... спасатели более 12 часов тушили пожар на площади 6000 кв. м, вызванный вражеским ударом
По данным ГСЧС, было привлечено 65 специалистов и 17 единиц техники.
Продолжается разбор завалов
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