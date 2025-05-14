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В Сумах количество жертв ракетного удара россиян возросло до трех

Киев • УНН

 • 554 просмотра

В результате российского ракетного удара по Сумам количество погибших возросло до трех человек. Сегодня россияне попали в объект промышленной инфраструктуры.

В Сумах количество жертв ракетного удара россиян возросло до трех

В результате российского ракетного удара по Сумам количество погибших возросло до трех человек. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь передает УНН.

Количество погибших в результате ракетного удара по Сумской громаде возросло до трех 

- говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня, 14 мая, в Сумах россияне попали в объект промышленной инфраструктуры

Ранее УНН писал, что 15 мая в Сумской громаде объявлен День траура в связи с трагедией, произошедшей 14 мая в результате российской атаки. 

Алена Уткина

Алена Уткина

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