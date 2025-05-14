В Сумах количество жертв ракетного удара россиян возросло до трех
Киев • УНН
В результате российского ракетного удара по Сумам количество погибших возросло до трех человек. Сегодня россияне попали в объект промышленной инфраструктуры.
В результате российского ракетного удара по Сумам количество погибших возросло до трех человек. Об этом сообщил и.о. Сумского городского головы Артем Кобзарь передает УНН.
Количество погибших в результате ракетного удара по Сумской громаде возросло до трех
Напомним
Сегодня, 14 мая, в Сумах россияне попали в объект промышленной инфраструктуры.
Ранее УНН писал, что 15 мая в Сумской громаде объявлен День траура в связи с трагедией, произошедшей 14 мая в результате российской атаки.