У Сумах кількість жертв ракетного удару росіян зросла до трьох

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах кількість загиблих зросла до трьох людей. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар передає УНН.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Сумській громаді зросла до трьох - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні, 14 травня, у Сумах росіяни поцілили в об'єкт промислової інфраструктури.

Раніше УНН писав, що 15 травня в Сумській громаді оголошено День жалоби у зв’язку із трагедією, що сталася 14 травня внаслідок російської атаки.