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Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті
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У Сумах кількість жертв ракетного удару росіян зросла до трьох

Київ • УНН

 • 1554 перегляди

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах кількість загиблих зросла до трьох людей. Сьогодні росіяни поцілили в об'єкт промислової інфраструктури.

У Сумах кількість жертв ракетного удару росіян зросла до трьох

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах кількість загиблих зросла до трьох людей. Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар передає УНН.

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Сумській громаді зросла до трьох 

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Сьогодні, 14 травня, у Сумах росіяни поцілили в об'єкт промислової інфраструктури

Раніше УНН писав, що 15 травня в Сумській громаді оголошено День жалоби у зв’язку із трагедією, що сталася 14 травня внаслідок російської атаки. 

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