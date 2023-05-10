На Сумщині росіяни обстріляли 5 громад області, загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Протягом дня російські окупанти здійснили 11 обстрілів 5 громад прикордоння Сумщини, було зафіксовано 65 вибухів. Внаслідок цього загинула одна людина, є руйнування, повідомляють у Сумській ОВА, пише УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Хотінської, Есманської, Новослобідської територіальних громад. На жаль, маємо втрату та руйнування", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Білопільській громаді росіяни били по території громади з мінометів, зафіксовано 29 вибухів та 6 вибухів з артилерії.
Внаслідок одного з обстрілів зі ствольної артилерії по селу Павлівка пошкоджено 1 домоволодіння, гараж фермерського господарства, ЛЕП. Від уламка артснаряда загинув місцевий мешканець 1967 року народження.
У Хотінській громаді було здійснено обстріл з міномета, зафіксовано 3 вибухи. У Есманській громаді був здійснений артобстріл з САУ (2 вибухи). По Великописарівській громаді російські окупанти скинули 13 мін.
У Новослобідській громаді був зафіксований мінометний обстріл (5 вибухів). Також у Юнаківській громаді був зафіксований обстріл з міномета (3 вибухи) та артобстріл (3 вибухи). Пошкоджено 1 домогосподарство.
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