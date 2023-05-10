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На Сумщині росіяни обстріляли 5 громад області, загинула людина

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 травня. УНН. Протягом дня російські окупанти здійснили 11 обстрілів 5 громад прикордоння Сумщини, було зафіксовано 65 вибухів. Внаслідок цього загинула одна людина, є руйнування, повідомляють у Сумській ОВА, пише УНН.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 65 вибухів. Обстрілів зазнали населені пункти Великописарівської, Білопільської, Юнаківської, Хотінської, Есманської, Новослобідської територіальних громад. На жаль, маємо втрату та руйнування", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Білопільській громаді росіяни били по території громади з мінометів, зафіксовано 29 вибухів та 6 вибухів з артилерії.

Внаслідок одного з обстрілів зі ствольної артилерії по селу Павлівка пошкоджено 1 домоволодіння, гараж фермерського господарства, ЛЕП. Від уламка артснаряда загинув місцевий мешканець 1967 року народження.

У Хотінській громаді було здійснено обстріл з міномета, зафіксовано 3 вибухи. У Есманській громаді був здійснений артобстріл з САУ (2 вибухи). По Великописарівській громаді російські окупанти скинули 13 мін.

У Новослобідській громаді був зафіксований мінометний обстріл (5 вибухів). Також у Юнаківській громаді був зафіксований обстріл з міномета (3 вибухи) та артобстріл (3 вибухи). Пошкоджено 1 домогосподарство.

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