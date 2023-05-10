На Сумщине россияне обстреляли 5 громад области, погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В течение дня российские оккупанты совершили 11 обстрелов 5 громад приграничья Сумщины, было зафиксировано 65 взрывов. В результате этого погиб один человек, есть разрушения, сообщают в Сумской ОГА, пишет УНН.
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"В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничья. Зафиксировано 65 взрывов. Обстрелам подверглись населенные пункты Великописаревской, Белопольской, Юнаковской, Хотинской, Эсманской, Новослободской территориальных общин. К сожалению, есть потери и разрушения", - говорится в сообщении.
Детали
В Белопольской громаде россияне били по территории громады из минометов, зафиксировано 29 взрывов и 6 взрывов из артиллерии.
В результате одного из обстрелов из ствольной артиллерии по селу Павловка повреждено 1 домовладение, гараж фермерского хозяйства, ЛЭП. От обломка артснаряда погиб местный житель 1967 года рождения.
В Хотинской громаде был осуществлен обстрел из миномета, зафиксировано 3 взрыва. В Эсманской громаде был осуществлен артобстрел из САУ (2 взрыва). По Великописаревской громаде российские оккупанты сбросили 13 мин.
В Новослободской громаде был зафиксирован минометный обстрел (5 взрывов). Также в Юнаковской громаде был зафиксирован обстрел из миномета (3 взрыва) и артобстрел (3 взрыва). Повреждено 1 домохозяйство.
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