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На Сумщині евакуювали дітей з інтернату, який обстріляли окупанти

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Вранці армія рф обстріляла зі ствольної артилерії приміщення дитячого інтернату в Білопільський громаді Сумської області, травмованих немає, з установи підопічних евакуювали. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.

На Сумщині евакуювали дітей з інтернату, який обстріляли окупанти

Цитата

«Сьогодні о 05.10, коли підопічні інтернату ще спали, нелюди обстріляли приміщення інтернату зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу сталося загоряння покрівлі актового залу інтернату. На щастя, загиблих та травмованих немає», – повідомив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

Деталі

За його словами, "наразі евакуйовані всі 135 підопічних інтернату в безпечні місця". Із них вісім дітей забрали до себе батьки або опікуни, вказали в ОВА.

Також в ОВА показали фото наслідків обстрілу росіянами інтернату.

Доповнення

Армія рф протягом ночі та вранці 13 червня 8 разів обстріляла прикордонні населенні пункти Сумської області. Як повідомляється, росіяни вночі та вранці здійснили 8 обстрілів Есманської, Білопільської та Середино-Будської громад. Зафіксовано 27 вибухів.

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