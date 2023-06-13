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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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В Сумской области эвакуировали детей из интерната, который обстреляли оккупанты

Киев • УНН

 • 779036 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Утром армия рф обстреляла из ствольной артиллерии помещение детского интерната в Белопольской громаде Сумской области, травмированных нет, из учреждения подопечных эвакуировали. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

В Сумской области эвакуировали детей из интерната, который обстреляли оккупанты

Цитата

«Сегодня в 05.10, когда подопечные интерната еще спали, нелюди обстреляли помещение интерната из ствольной артиллерии. В результате обстрела произошло возгорание кровли актового зала интерната. К счастью, погибших и травмированных нет», – сообщил председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.

Детали

По его словам, "сейчас эвакуированы все 135 подопечных интерната в безопасные места".  Из них восемь детей забрали к себе родители или опекуны, указали в ОВА.

Также в ОВА показали фото последствий обстрела россиянами интерната.

Дополнение

Армия рф в течение ночи и утром 13 июня 8 раз обстреляла приграничные населенные пункты Сумской области. Как сообщается, россияне ночью и утром совершили 8 обстрелов Эсманской, Белопольской и Середино-Будской общин. Зафиксировано 27 взрывов.

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