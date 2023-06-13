Сумська область: в результаті обстрілів росіян зайнявся дах дитячого інтернату
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Армія рф протягом ночі та вранці 13 червня 8 разів обстріляла прикордонні населенні пункти Сумської області, внаслідок сталося загоряння даху дитячого інтернату в Білопільський громаді. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, пише УНН.
Деталі
Як повідомляється, росіяни вночі та вранці здійснили 8 обстрілів Есманської, Білопільської та Середино-Будської громад. Зафіксовано 27 вибухів.
В Білопільській громаді армія рф стріляла з міномету (зафіксовано 6 вибухів) та ствольної артилерії (5 вибухів). В результаті сталося загоряння покрівлі актового залу дитячого будинку інтернату.
Також ворог скинув 4 міни на територію Середино-Будської громади. Внаслідок обстрілу пошкоджено місцевий магазин.
Крім того, росіяни обстріляли з мінометів Есманську громаду. Зафіксовано два вибухи, зазначається в повідомленні.
Доповнення
Протягом минулої доби росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області, зафіксовано 55 вибухів. Внаслідок чого є пошкодження приватного будинку, гаража, виробничого приміщення та лінії електропередач.