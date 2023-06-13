Сумская область: в результате обстрелов россиян загорелась крыша детского интерната

Детали

Как сообщается, россияне ночью и утром совершили 8 обстрелов Эсманской, Белопольской и Середино-Будской общин. Зафиксировано 27 взрывов.

В Белопольской громаде армия рф стреляла из миномета (зафиксировано 6 взрывов) и ствольной артиллерии (5 взрывов). В результате произошло возгорание кровли актового зала детского дома интерната.

Также враг сбросил 4 мины на территорию Середино-Будской громады. В результате обстрела поврежден местный магазин.

Кроме того, россияне обстреляли из минометов Эсманскую громаду. Зафиксировано два взрыва, отмечается в сообщении.

Дополнение

За прошедшие сутки россияне совершили 12 обстрелов Сумской области, зафиксировано 55 взрывов. В результате есть повреждения частного дома, гаража, производственного помещения и линии электропередач.



