Сумщина: протягом доби ворог 12 разів обстріляв прикордонні громади області
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Протягом минулої доби росіяни здійснили 12 обстрілів Сумської області, зафіксовано 55 вибухів. Унаслідок чого є пошкодження приватного будинку, гаража, виробничого приміщення та лінії електропередач, повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
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"Протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад. Зафіксовано 55 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Есманська, Краснопільська, Ворожбянська, Новослобідська, Білопільська та Великописарівська громади", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, по Юнаківській громаді ворог здійснив артобстріл з САУ, пролунав 1 вибух.
По Есманській громаді був здійснений артилерійський обстріл, зафіксовано 5 вибухів. Внаслідок атаки, пошкоджено виробничі приміщення приватного підприємства та лінію електропередач.
У Краснопільській громаді зафіксовано артобстріл, пролунало 4 вибухи та обстріл з АГС - 20 вибухів.
По Ворожбянській громаді був здійснений обстріл зі ствольної артилерії, зафіксовано 4 вибухи.
Крім того, росіяни скинули 7 мін на територію Новослобідської громади.
У Білопільській громаді був обстріл з міномету, пролунало 7 вибухів.
По Великописарівській громаді було здійснено мінометний обстріл, зафіксовано 2 вибухи. Внаслідк ворожої атаки, пошкоджено 1 приватний житловий будинок, гараж та ЛЕП.
Нагадаємо
Вчора росіяни завдали ударів по північному регіону, під приціл військ рф потрапило місто Костянтинівка, яке вони, ймовірно, обстріляли зі ствольної артилерії.