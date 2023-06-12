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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Сумщина: в течение суток враг 12 раз обстрелял приграничные громады области

Киев • УНН

 • 791457 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. За прошедшие сутки россияне совершили 12 обстрелов Сумской области, зафиксировано 55 взрывов. В результате чего есть повреждения частного дома, гаража, производственного помещения и линии электропередач, сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.

Сумщина: в течение суток враг 12 раз обстрелял приграничные громады области

Цитата

"В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных общин. Зафиксировано 55 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Есманская, Краснопольская, Ворожбянская, Новослободская, Белопольская и Великописаревская громады", - говорится в сообщении.

Детали

Так, по Юнаковской громаде враг совершил артобстрел из САУ, раздался 1 взрыв.

По Эсманской громаде был осуществлен артиллерийский обстрел, зафиксировано 5 взрывов. В результате атаки, повреждены производственные помещения частного предприятия и линия электропередач.

В Краснопольской громаде зафиксирован артобстрел, прозвучало 4 взрыва и обстрел из АГС - 20 взрывов.

По Ворожбянской громаде был осуществлен обстрел из ствольной артиллерии, зафиксировано 4 взрыва.

Кроме того, россияне сбросили 7 мин на территорию Новослободской громады.

В Белопольской громаде был обстрел из миномета, прозвучало 7 взрывов.

По Великописаревской громаде был осуществлен минометный обстрел, зафиксировано 2 взрыва. В результате вражеской атаки, поврежден 1 частный жилой дом, гараж и ЛЭП.

Напомним

Вчера россияне нанесли удары по северному региону, под прицел войск рф попал город Константиновка, который они, вероятно, обстреляли из ствольной артиллерии.

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